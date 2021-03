Sanremo 2021, il Festival 70+1 tra passato e presente: ecco lo spot del made in Italy

Il Festival di Sanremo 70+1 (come lo ha ribattezzato Amadeus) comunque andrà sarà indimenticabile (come sostiene Fiorello). Amadeus e Fiorello, la coppia di fatto che mira a buttare giù il muro del record di ascolti televisivi. E mai come quest’anno – vedi coprifuoco serale e mancanza di controprogrammazione delle reti competitor - l’impresa è alla portata. Non perché sia stata allestita un’edizione da mille e una notte, tutt’altro, visto che lungo il cammino ogni sogno si è dovuto scontrare con la triste realtà. Vedi Celentano, Naomi Campbell e ora anche Lady Gaga (nonostante Fiorello ci abbia scherzato dicendo che Amadeus ha fatto rapire i cani della star pur di averla). Tra i big in gara ci sono cantanti che forse sono stati fin troppo miracolati a far parte della kermesse. Al contrario di Laura Pausini che fresca vincitrice del Golden Globe sbarca all’Ariston mercoledì sera, calcando quel palcoscenico che ha dato il là alla sua prestigiosa carriera.

FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

Sanremo è Sanremo per le canzonette e per la storia della canzone italiana. Quest’anno Amadeus ha allestito un’edizione all’insegna delle celebrazioni. Ci sarà un omaggio a Lucio Dalla con i Negramaro ospiti. Nella serata di mercoledì rivedremo cantare Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella interpretare due brani a testa che hanno portato a Sanremo (Non ho l’età, Mi manchi, Senza un briciolo di testa, Dio come di amo, Io Amo e Montagne verdi). Giovedì è prevista la serata dei duetti e delle tante cover. Mentre sabato sera toccherà a Umberto Tozzi esibirsi come ospite. Il Festival renderà omaggio anche a Ennio Morricone con il Volo e a Renato Carosone (con addirittura Amadeus che dovrebbe esibirsi con Enzo Avitabile e Fiorello in Caravan Petrol). Zlatan Ibrahimovic (ospite fisso delle serate sanremesi, tra l’altro fresco di infortunio all’Olimpico, così probabilmente salterà la partita infrasettimanale e potrà essere anche quella sera all’Ariston) canterà Io Vagabondo con Sinisa Mihajlovic, Amadeus e Fiorello. Mentre l’altro ospite fisso delle serate all’Ariston – Achille Lauro – avrà un personaggio all’interno dei suoi quadri in ogni performance (il primo ballerino dell'Opera di Roma, Giacomo Castellana e poi Emma Marrone, Monica Guerritore, Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra).

PRIMA SERATA

In gara nella prima serata (in ordine alfabetico) i primi 13 big: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Di Martino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzé. Tra le nuove proposte: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. Nella seconda serata i restanti partecipanti. Giovedì cover, venerdì finale giovani proposte e sabato gran finale. Amadeus ha promesso di non andare oltre le due di notte. Vedremo.

LE DONNE DEL PALCOSCENICO

Martedì toccherà a Matilde De Angelis affiancare Amadeus in presentazione della serata. Ospiti Diodato (non sarà l’unico recente ex vincitore presente, nelle serate seguenti vedremo anche Mahmood e Francesco Gabbani), Loredana Bertè, l’infermiera Alessia Bonari e la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Kapranova. Mercoledì sarà la volta di Elodie. Alla top model Vittoria Ceretti è riservata la serata del giovedì, a Barbara Palombelli il venerdì con Beatrice Venezi che farà da madrina alle nuove proposte. Sabato sera Ornella Vanoni (che si esibisce con Francesco Gabbani), Serena Rossi, Giovanna Botteri, la giovane Tecla Insoia e Simona Ventura. Tra gli ospiti Federica Pellegrini.

Alla fine lo show è servito, con Lucio Presta che ha apparecchiato la sala con le sue pietanze preferite, e gli inseparabili Fiorello e Ama che neanche Renzi riuscirebbe a dividere (cit. Fiorello).

