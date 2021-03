Sanremo 2021, Ermal Meta e la commovente telefonata col nipotino che non lo può vedere in tv: «Canto per i tuoi sogni»

Con Sanremo 2021 si fanno le ore piccole e il nipotino di Ermal Meta non può guardare lo zio, che si esibirà fra gli ultimi, cantare in tv. Su Twitter Ermal Meta ha riportato il commovente colloquio telefonico col suo nipotino, a cui promette: "Stasera canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi".

ERMAL META A SANREMO 2021

Dal suo account Twitter Ermal Meta ha riportato la conversazione con suo nipote che gli chiede: “Pronto zio Ermal, stasera ti vedrò cantare?”. Lo zio Ermal è costretto a confessargli che la sua esibizione arriverà più tardi: “No amore, anche stasera canto tardissimo e tu a quell’ora starai già dormendo” e lui gli risponde con dolcezza: “Allora ti sogno, zio”. Una frase che ha colpito Ermal Meta, che promette di cantare anche per lui: “Stasera – ha scritto sul social - canto per i tuoi sogni e forse domani anche per i tuoi occhi”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 23:41

