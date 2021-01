Sanremo 2021: co-conduttrici impazza il totonomi. Miriam Leone sul palco dell'Ariston

Sanremo 2021 potrebbe avere una ricca presenza di donne sul palco. Dopo la conferma dei cantanti in gara è arrivata anche quella di alcuni co- conduttori, come Elodie a fianco di Amadeus e Achille Lauro, ma il toto nomi non si arresta e spuntano quelli di Miriam Leone e la stessa Giovanna Civitillo, moglie del coduttore del festival.

Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, l'organizzazione avrebbe già contattato diverse donne del mondo dello spettacolo. Uno dei primi nomi è quello dell'amata Vanessa Incontrada, poi la bellissima Miriam Leone, reduce da Danza con me di Roberto Bolle e Matilde Gioli, che invece si è fatta conoscere definitivamente al pubblico di Rai1 con la prima stagione di Doc – Nelle tue mani. A questi nomi si aggiunge quello di Miariacarla Boscono, così come si parla di un possibile ritorno di Georgina Rodriguez e Diletta Leotta. Tra i nomi dei co-conduttori tvBlog cita anche quello di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e accanto a lui in passato in altri programmi. In questo caso la scelta sarebbe rischiosa ma anche accattivante, se unita alla presenza del caro amico Fiorello, sul palco di Sanremo 2021 si potrebbe respirare un vero clima familiare.

