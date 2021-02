Sanremo 2021, Arisa cambia tutto: su Instagram il nuovo look per l’esibizione

Arisa per Sanremo 2021 cambia di nuovo look. Arisa, pronta a tornare in sfida nella kermesse canora di Sanremo 2021, dal suo account Instagram ha mostrato ai suoi fan l’acconciatura scelta per la sua esibizione sul palco.

SANREMO 2021, ARISA CAMBIA LOOK

Arisa non è nuova a cambi di look e se ad “Amici” di Maria De Filippi eravamo abituati a vederla con un caschetto, ora per Sanremo 2021 la cantante sfoggia (di nuovo) una lunga chioma. Un ritorno al passato possibile, come mostrato in anteprima sul social ai suoi fan, grazie al lavoro della sua hair stylist e all’uso sapiente delle ormai arcinote extension. Arisa si esibirà sul palco del teatro Ariston con la canzone “Potevi fare di più” dopo aver vinto il Festival nel 2009 con “Sincerità” (categoria Nuove Proposte) e nel 2014 con il brano Controvento.

ARISA, DA AMICI A SANREMO 2021

Arisa, pronta per Sanremo 2021, fa parte del corpo insegnante di “Amici” nelle vesti di professoressa di canto e recentemente ha confessato che entrare nel talent di Maria De Filippi è da sempre stato un suo grande sogno: “Anch’io avevo provato ad entrare quando ero piccola – ha spiegato in un’intervista - Ma, lo dico senza problemi, non ero pronta. L’ho sognato per tutta la mia adolescenza. Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra, a 17 mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e nell’altra i capelli rosa”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 17:07

