Festival di Sanremo 2021, Antonella Ferrari l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston

Antonella Ferrari a Sanremo: l'attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell'Ariston. L'attrice e scrittrice che ha fortemente voluto essere al Festival entra in scena e elenca il numero - impressionante - degli esami diagnostici a cui è stata sottoposta. Poi elenca i sintomi: infiniti. È un pugno nello stomaco per il pubblico del Festival. "Sono stanca" ripete "Voglio sapere che cosa ho" ripete ancora più volte, fino ad urlarlo. Una voce fuori campo emette la sentenza: sclerosi multipla.

Fiorello, seduto in platea, con la mascherina applaude. Poi parlando con Amadeus dice: "Io non sono la mia malattia, io non sono la sclerosi multipla"

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA