Amare de La Rappresentante di Lista: il testo e le parole della Canzone di Sanremo 2021

Il testo della canzone Amare de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021. Il gruppo noto anche come LRDL formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porta al festival una canzone d'amore. È proprio questo sentimento usato al verbo all'infinito a dare il titolo al brano. «Parla di rinascita e voglia di superare momenti difficili (“urlare dopo avere pianto”). Attuale, trascinante, esplosiva», hanno dichiarato in un'intervista a Leggo. Di seguito ll testo della canzone "Amare" de La Rappresentante di Lista.

SANREMO 2021: IL TESTO DELLA CANZONE AMARE DE LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Ogni volta che nella mia vita

Non pensavo di essere abbastanza

Come un vuoto dentro la mia testa

Un incendio dentro la mia stanza

Come un sole che non sorgerà

Dal riflesso dei miei occhi stanchi

Io corro e poi corro

Piango e poi piango

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Vorrei essere tutto

Potrei essere niente

Nella strada infinita

La paura è la vita

Apro gli occhi e vedo l’universo

Tra la gente che non crede

Che sognarlo era diverso

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Ho su di me

Un desiderio profondo

Ho dentro me

Tutti i sogni del mondo

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

Parlare senza dire niente

Come il sole, mi consolerà

Amare senza avere tanto

Urlare dopo avere pianto

È come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai bene

Come l’aria che non finirà

Ogni volta che stai male

