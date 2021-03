Sanremo 2021, Amadeus: «Un'impresa, costruire uno show senza pubblico è difficilissimo»

Il nodo Irama e gli ascolti monopolizzano l’odierna conferenza stampa. Per quanto riguarda il cantante è alle prese con una positività di un esponente del team che potrebbe portarlo in quarantena e quindi all’esclusione dal Festival. Per uscire dell’impasse Amadeus propone alle case discografiche e ai cantanti in gara di mandare in onda la prova generale in video e continuare a partecipare alla gara. Cosa buona e giusta.

GLI ASCOLTI

La prima serata non è stata un successo. Per trovare uno share più basso bisogna tornare alle prime serate dei Festival del 2011 e 2014. La media prima serata 8.363.000 spettatori pari al 46,6%. Esattamente 11.176.000 spettatori pari al 46,35% di share nella prima parte dalle 21.36 alle 23.54 e 4.212.000 spettatori pari al 47,77%, nella seconda parte dalle 23.58 all’1.34. Picco in valori assoluti alle 21.46 con 13.949.889 spettatori quando Diodato ha cantato la canzone vincitrice dell’anno scorso. Picco di share alle 23:23 quando Fiorello ha cantato "Se Stasera sono qui". «Mancano all’appello un milione e mezzo di teste – spiega il direttore di Rai1 Stefano Coletta – non si può fare la comparazione di pubblico con l’anno scorso perché sono periodi diversi».

BOOM DI GIOVANI

La nota positiva riguarda i giovani. Sia il direttore Coletta sia la direttrice di RaiPlay (Elena Capparelli) hanno elogiato i dati riguardante il target 15-24 anni. Più 71% tra le ragazze, +64% in totale. Rispetto al 2020: +45% della visione in streamig su RaiPlay, +62% On demand, +123% tra i 14 e 24 anni, +100% tra 25-35 anni. Bene anche l’interazione sui social: 4 milioni (la metà su Twitter, 1,6 milioni Instagram).

LA SECONDA SERATA

«Questo Sanremo è diverso in tutto, anche nella costruzione delle scalette – spiega Amadeus – anche portare i fiori con il carrello diventa un problema. Non è da poco conto l'assenza del pubblico, perché fa parte dello spettacolo, trascina lo show. Pensate ai musicisti dell’orchestra che hanno suonato per 5 ore con la mascherina indossata».

Stasera ci saranno Elodie in conduzione, ospiti Laura Pausini, Il Volo nell’omaggio a Ennio Morricone, Gigi D’Alessio. Poi ci saranno tre big del revival Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcello Bella. Nel quadro di Achille Lauro ci saranno Claudio Santamaria e Francesca Barra. Ad aprire le danze dei big in gara toccherà a Orietta Berti con la canzone "Quando ti sei innamorato” dedicata al marito. Poi a seguire La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci e via via tutti gli altri.

