Sanremo 2021, Amadeus commosso: «Stiamo facendo qualcosa di straordinario, il paese è come in guerra»

È un Amadeus molto determinato quello che si presenta in conferenza stampa. Dopo i complimenti del direttore di Rai 1 Stefano Coletta - che ha scomodato Freud per parlare dello spaesamento nel portare avanti una narrazione senza pubblico – Ama si dichiara felice e orgoglioso di questo Festival: «Stiamo facendo tutti noi qui presenti a Sanremo qualcosa di straordinario. Quando banalmente dicevo che senza pubblico il Festival non sarebbe stato più un evento ma uno spettacolo televisivo, non era un capriccio ma una constatazione. Questo Festival è un’altra cosa. Cerchiamo di fare il miglior programma possibile che però resta svuotato dalle cose che ne fanno un evento. Questa situazione è anomala, è come se stessimo vivendo una guerra. Se una persona è arrabbiata e ha problemi economici e di lavoro non va alla festa a ballare e divertirsi. Per quanto riguarda me posso dire che il 42% di share di quest’anno vale molto di più del 52% dell’anno scorso. Ringrazio tutti coloro che sono riusciti a venire a Sanremo da me invitati. Ho rispetto dei no di Celentano, Benigni e Jovanotti. Ricordiamo che ci sono persone che hanno paura di uscire di casa. E poi non tutti gli artisti amano esibirsi in show senza la degna cornice».

Il Festival cala negli ascolti rispetto alla prima serata e alle scorse edizioni (anche perché ieri sera un 4,5% di share gliel’ha tolto la Serie A) però frantuma ogni record nella visione streaming e digitale: +22% rispetto al 2020 come sottolinea Elena Capparelli, direttore di RaiPlay, +90% nelle fasce 14-24 e 25-34 anni. Bugo ed Elodie i più commentati sui social. Le clip più viste Achille Lauro e Annalisa. Stasera i duetti e le cover con tanti big. Ospite della performance di Achille Lauro saranno Monica Guerritore ed Emma. Con Ibra due ospiti Sinisa Mihajlovic e Donato Grande. Co-conduttrice la top model Vittoria Ceretti.

