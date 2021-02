Sanremo 2021, Amadeus: «Siamo felicissimi, Fiorello è già lì»

«Siamo felicissimi, perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica». Così Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 ha salutato il via libera del Cts al protocollo Rai sulla sicurezza sanitaria al festival. Per Amadeus il placet del Cts che fa partire il countdown del festival vuol dire anche «poter dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo che noi stiamo realizzando perché il festival di Sanremo ci appartiene. E anche in un anno così difficile, quella festa ci possa essere con le dovute accortezze. Ma la festa deve essere nella case degli italiani e soprattutto la musica». Ospite del Tg1 delle 20, Amadeus ha parlato anche del suo partner di conduzione Fiorello: «Ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. Secondo me lui è già a Sanremo», ha scherzato.

Leggi anche > Sanremo 2021, il Cts dà il via libera al Festival senza pubblico. Approvato il protocollo Rai

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA