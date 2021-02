Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che fa: «Loredana Bertè super ospite nella prima serata»

Sanremo 2021, Amadeus e Fiorello a Che Tempo Che fa: «Loredana Bertè sarà nella prima serata». La conferma ufficiale è arrivata questa sera in diretta con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Insieme ad Amadeus l'incursione di Fiorello.

Loredana Bertè superospite della prima serata del Festival di Sanremo, al via il 2 marzo: lo ha annunciato Amadeus, conduttore e direttore artistico, in collegamento con Che tempo che fa dalla platea del teatro Ariston. La Bertè, ha spiegato Amadeus - confermando la partecipazione della signora del rock anticipata dalla stessa artista in un'intervista a 'Repubblica' - proporrà «alcuni dei suoi storici successi e "Figlia di"...», il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo per Warner Music. Un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa Bertè, con Pula e Chiaravalli.

Confermata alla prima serata « Naomi Campbell, il primo quadro di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic». Fazio chiede ad Amadeus se ha già avuto modo di intrale la super top: «Se ho incontrato Naomi? Non ancora, solo a distanza, è dall'altra parte del mondo»

