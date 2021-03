Sanremo 2021, Laura Pausini la super ospite di mercoledì. Ecco i big in gara domani

Sanremo 2021, è in corso la conferanza stampa inaugurale del Festival.

Laura Pausini la super ospite di mercoledì, seconda serata del Festival. «Mi voglio complimentare con Laura Pausini per il Golden Globe meritatissimo e sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo». Lo ha detto Amadeus nella conferenza.

L'intervento della Pausini: «Sto vivendo questa cosa che mi sembra un pò irreale»: Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe per il brano Io sì (Seen), del film La vita davanti a sé, tradisce ancora l'emozione intervenendo in collegamento con la conferenza stampa di Sanremo. «Vi ringrazio molto per avermi fatto collegare con voi, è lì che la mia carriera è iniziata», ha aggiunto, raccontando di «non aver ancora dormito». «È tutto così inaspettato, così, incredibile non so cosa dire, non ci sono parole, ci sono solo cuori che battono, emozioni senza fine, e tanta Italia. Sono in una zona arancione, ma mi sento bianca, rossa e verde». Quando Edoardo Ponti le ha parlato del film, ha raccontato l'artista, «mi sono innamorata del messaggio di integrazione di uguaglianza. Mi hanno chiesto di fare un testo italiano che ho proposto a Niccolò Agliardi, poi Netflix ha deciso che tutto il mondo avrebbe ascoltato la versione italiana. Devo ringraziare moltissimo Sophia Loren, è stato un grandissimo onore»

Questi i big che si esibiranno domani, martedì, la prima serata del Festival. In ordine alfabetico: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Di Martino, Fasma, Michielin-Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin e Max Gazzè.

Gli ospiti di domani, prima serata del festival di Sanremo 2021, saranno Diodato, Loredana Bertè, l'infermiera simbolo della pandemia Alessia Bonari, la banda della Polizia di Stato con la violinista russa Olga Zakharova e il sassofonista Stefano Di Battista.

