Sanremo 2021, Amadeus risponde alle accuse di Morgan: «Ha detto cose non vere, e sugli insulti è meglio che ...». Il conduttore e direttore artistico di Sanremo bis rompe il silenzio dopo le accuse via social che il leader dei Bluvertigo gli ha fatto durante la diretta di Sanremo Giovani.

Dopo l'esclusione dalla lista dei 26 Big del Festival di Sanremo 2021, Morgan non ha perso occasione per partire all'attacco di Amadeus, prima pubblicando sul proprio instagram le chat (ora sparite), poi attraverso una diretta Instagram. Comportamento che gli è valsa l'esclusione anche come giudice di Sanremo Giovani. Dopo giorni di silenzio è arrivata la risposta del direttore artistico.

«Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival». Così Amadeus in un'intervista pubblicata si Libero: «Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi».

