Festival di Sanremo 2020 quinta Serata: scaletta, orari, vallette e gli ospiti

SERATA FINALE FESTIVAL DI SANREMO: LA SCALETTA

SERATA FINALE SANREMO 2020: I CANTANTI BIG

SERATA FINALE DI SANREMO 2020: GLI OSPITI

SERATA FINALE DI SANREMO 2020 REGOLAMENTO FINALE

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Febbraio 2020, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Suseguiamo minuto per minuto anche lacanora per eccellenza. Unche è stato sinonimo di successo, soprattuto da un punto di vista degli ascolti. Oggi sabato 8 febbraio, nellasarà affiancato da ben 4 co-conduttrici. Infatti, accanto a lui ci saranno tre ritorni:e - soprattutto -. "Zia Mara" è al suo esordio in questo Festival, e sarà accanto ad Amadeus proprio nella. Oggi riascolteremo tute e 23 le canzoni dei cantanti big. Tutte e 23, e non 24, a causa della squalifica di Bugo e Morgan. Gli ospiti musicali della serata finale sono. Sul palco dell'Ariston anche anche il cast de: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini.La scaletta della terza serata del, prevede, innanzitutto l'esibizione dei cantanti big in dei duetti in cui potremo ascoltare delle cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Il regolamento parla chiaro: oggi giovdì si esibiranno tutti e 24 i campioni che saranno giudicati dai membri dell’Orchestra. In questa occasione, a differenza del passato, la serata delle cover influirà sull'esito della gara, e quindi al termine delal terza serata si formerà una nuova classifica. Oltre ai campioni, immancabile lo spazio ai "giovani", ovvero le “Nuove proposte” che - come accaduto nelle prime due sere - si esibiscono in «sfide dirette». Chi vince il "duello" passa il turno e domani "gioca" per la vittoria.Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, come consuetudine, è stato annunciato l'ordine di uscita delle canzoni, con i vari cantanti che si esibiranno nel corso della serata. Di seguito l'ordine con sui li vedremo sul palco dell'Ariston:Michele ZarrilloElodieEnrico NigiottiIrene GrandiAlberto UrsoDiodatoMarco MasiniPiero PerlùLevanteAchille LauroPinguini Tattici NucleariJunior CallyToscaLe VibrazioniRaphael GualazziFrancesco GabbaniRita PavoneAnastasioRikiGiordana AngiPaolo JannacciElettra LamborghiniRancoreNessun ospite internazionale e due soli ospiti musicali in assoluto. A meno che non ci siano delle soprese dell'ultima ora. Sul palco dell'Ariston è atteso soprattutto, per riproporre acune delle sue canzoni più bella della sua carriera. Altro ospite musicale è il tenore Grigolo, apprezzato in tutto il mondo per le sue doti canore e conosciuto dal grandissio pubblico anche perché è stato direttore artistico di Amici di Maria de Filippi. Poi sarà ospite il cast del film “La mia banda suona il pop” dicon:Tutti saranno votati dal sistema misto: Demoscopica (33%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Il risultato di questo voto faranno media con i precedenti e verrà resa nota una nuova classifica. Poi sarà tutto azzerato e si voteranno soltanto i tre finalisti, sempre con il sistema misto per poi proclamare il vincitore.