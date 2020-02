Sanremo 2020, la finta di Ronaldo: prenota all'Hotel Royal, ma va a dormire a Bordighera per sfuggire ai fan

di Ilaria Del Prete

Venerdì 7 Febbraio 2020, 12:07

Alla fine,alci è andato, e si è anche seduto in prima fila prestandosi al siparietto delle maglie scambiate con. Ma in città nessuno lo ha visto grazie a una "finta".ha beffato curiosi, fan e giornalisti: il calciatore compagno diha prenotato una stanza all'Hotel Royal di Sanremo, ma nel lussuoso albergo non ha mai messo piede.Come ha appreso Leggo, la prenotazione è stata solo un diversivo per, che ha invece passato la notte a una decina di chilometri da Sanremo, al Grand Hotel del Mare di. Gli spostamenti in tutta privacy sono stati assicurati grazie a un camper da 11 metri scortato da tre van. Ed è proprio a bordo del colosso che stamattinahanno lasciato la riviera ligure, lasciando tutti a bocca asciutta.