Sanremo 2020, Rai Radio2 è la radio ufficiale: on air dal Festival in tutti i luoghi e h24

Testi canzoni Festival di Sanremo 2020

Martedì 4 Febbraio 2020, 09:54

Due palchi in piazza, 4 location per le dirette ed eventi, 2 studi radiofonici, oltre 90 ore complessive di trasmissione dae più di 10 talent sul posto, live acustici esclusivi e dj set fino all’alba. Di giorno e di notte, On Air, On Field e anche insui social, con dirette e contenuti speciali in HD,si prepara all’edizione 2020 del Festival con un impegno editoriale e produttivo davvero imponente per raccontare ogni momento di Sanremo70 da tutti i luoghi del Festival: dal palco di Piazza Colombo, dal Truck di Piazza Borea D’Olmo, da Casa Sanremo presso il Palafiori e dal backstage del Teatro Ariston.A partire da martedì 4 febbraio e fino a domenica 9 il Festival e i suoi protagonisti irromperanno in ogni programma del palinsesto di Radio2, mentre in tarda serata animeranno tutte le notti il cartellone di eventi esclusivi che avranno luogo a Casa Sanremo . Sarà una vera e propriadi buonumore, storie, curiosità e soprattutto tanta musica. Tutta la musica che gira intorno al Festival. Si partirà all’alba con Caterpillar AM, passando poi per Radio2 Social Club, La Versione delle 2 con un assetto del cast speciale perché arricchito dalle incursioni della dirompente M¥SS KETA , Numeri Uni, la diretta simulcast dal backstage del Festival e I Lunatici e ancora, giovedì e venerdì 2 puntate speciali di Chiamate Mara 3131.E non finisce qui perché nel weekend ci saranno edizioni speciali di Radio2 Social Club e Numeri Uni e poie Tutti Nudi. Nulla sfuggirà ai nostri microfoni… stay tuned!Rai Radio2 sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, fruibile sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Instagram, Facebook e Twitter di @RaiRadio2.