Sanremo 2020, "rivisto" al VAR: i momenti più importanti della prima serata del Festival

Non sono mancate le emozioni all’Ariston. Il pubblico si è divertito. Ha cantato, ballato ma si è anche commosso. I momenti che vedremo nei prossimi 30 anni di Techetechetè di questa prima sera sono stati:



LA COMMOZIONE DI TIZIANO FERRO dopo aver cantato Almeno Tu nell’Universo di Mia Martini. Seppure il finale non sia stato all’altezza del resto del brano, il braccio di Ferro è stato potente.



LA RABBIA DI RULA nel suo monologo sulla violenza che subiscono le donne ha commosso tutti, facendo stringere il cuore.



LA VECCHIAIA PRECOCE di Diletta Leotta ha prodotto un effetto scenico agghiacciante facendo scatenare i social che l’hanno presa di mira, a cominciare da Selvaggia Lucarelli.



IL FINTO SCIVOLONE sulle scale di Al Bano non appena è stato preso per mano da Romina. Dall’occhiolino strizzato ad Amadeus abbiamo capito che era una fiction.



LO SPOGLIARELLO FRANCESCANO di Achille Lauro che ha lasciato a bocca aperta tutti, compreso Fiorello che ha promesso di imitarlo.



IL MANCATO VIDEOMESSAGGIO di Roger Waters, il leader dei Pink Floyd avrebbe dovuto introdurre l’entrata in scena di Rula.



LA GRINTA DI RITA PAVONE che ha danzato come una trentenne mordendo il palcoscenico e la sua età. Mercoledì 5 Febbraio 2020, 01:15

