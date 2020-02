Sanremo 2020, Junior Cally stupisce tutti e si esibisce senza maschera. Tripudio social: «Bella canzone»

Giovedì 6 Febbraio 2020, 01:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le polemiche delle ultime settimane, il rapper di Focene si è finalmente esibito, spiazzando tutti e scendendo sul palco senza maschera.La performance convince il popolo del web, che lo premia: «».alias Antonio Signore, è un rapper 28enne che vive Focene, in provincia di Roma. Di lui si è parlato molto nelle ultime settimane per la polemica sul testo di una suo brano, definito violento e sessista.In un'intervista a Leggo aveva spiegato come aveva reagito alle polemiche: «Mi sono svegliato una mattina e mi sono trovato sbattuto in prima pagina con parole come “pedofilo”, “misogino”. Sui social mi hanno massacrato: messaggi come “tua madre dovrebbe vergognarsi di avere partorito un essere diabolico come te”, “ci auguriamo che tua madre venga stuprata”. E potrei continuare». Ma oggi le polemiche sembrano archiviate, plauso sui social per il rapper di Focene.