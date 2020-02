Sanremo 2020, Giordana Angi nei panni di Mia Martini con "La nevicata del 56": stesso look anni '90 - Il testo

Sanremo 2020

Venerdì 7 Febbraio 2020, 00:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Per la terza serata del Festival dedicata alle cover che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto su Leggo.it, Giordana Angi sceglie una delle canzoni più belle del Festival e punta tutto su Mia Martini, anche nel look.Il rapporto cheha con Mia Martini va al di là della semplice ammirazione. Durante la scorsa edizione di Amici 18, Giordana ha spesso presentato brani della Martini ricevendo i complimenti e la benedizione direttamente da Loredana Bertè. L'ex concorrente di Amici con Solis string quartet ha portato sul palco dell'Ariston “La nevicata del ‘56”, brano che la Martini portò al Festival nel 1990. «Alla Bertè voglio un bene immenso - aveva detto Giordana in una recente intervista - la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle». E durante ladedicata alle Cover Giordana non solo ha cantato una canzone della Martini - La Nevicata del 56 (Sanremo 1990) che valse alla Martini per la terza volta il premio della critica - ma neSul palco dell'Ariston è arrivata con un completo blu e bianco molto molto simile a quello presentato dalla Martini a Sanremo 1992 quando cantò la bellissima "Gli uomini non cambiano". Con questa canzone la Martini partecipa al 42º Festival di Sanremo, dove si piazza al secondo posto nella classifica finale.Ti ricordi una voltaSi sentiva soltanto il rumore del fiume la seraTi ricordi lo spazioI chilometri interiAutomobili poche alloraLe canzoni alla radioLe partite allo stadioSulle spalle di mio padreLa fontana cantavaE quell'aria era chiaraDimmi che era cosìC'era pure la giostraSotto casa nostra e la musica che suonavaIo bambina sognavo un vestito da seraCon tremila sottaneTu la donna che già lo portavaC'era sempre un gran soleE la notte era bella com'eri tuE c'era pure la luna molto meglio di adessoMolto più di cosìCom'è, com'è, com'èChe c'era posto pure per le favole?E un vetro che riluccicaSembrava l'AmericaE chi l'ha vista mai?E zitta e zitta poiLa nevicata del '56Roma era tutta candidaTutta pulita e lucidaTu mi dici di sìL'hai più vista così?Che tempi quelliNa na, na na, na naE Roma era tutta candidaTutta pulita e lucidaTu mi dici di sìL'hai più vista così?Che tempi quelli