Sanremo 2020, Gigi D'Alessio incanta il pubblico con "Non dirgli mai". Tutti in piedi

Giovedì 6 Febbraio 2020, 00:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

torna all’Ariston per la settima volta, la seconda da ospite, per celebrare i 20 anni di. È proprio questo il brano proposto da Gigi in una nuova straordinaria versione sinfonica, con l’orchestra di Sanremo diretta dal Maestro Adriano Pennino.