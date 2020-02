Sanrenmo 2020, il diario di Francesco Gabbani: «Questo Ferro mi emoziona»

Cari amici di Leggo, ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa data la quantità di interviste fatte e, a fine sera, dopo una cena leggera, perché stasera devo entrare nel mio bellissimo abito di Armani, sono tornato in albergo e sono stato davanti alla televisione a guardare il festival. Ho visto i colleghi in gara e finalmente ho potuto ascoltare parte delle canzoni anch'io. Ovviamente ho le mie preferenze, che non vi posso svelare, posso però dirvi che il livello è stato buono ed in particolare ho apprezzato la canzone di Morgan e Bugo. Ho apprezzato tantissimo anche la performance di Tiziano Ferro, che credo abbia saputo emozionare la platea, il pubblico a casa, ma soprattutto sia riuscito a emozionarsi e questo dimostra la sua grandezza. Non sono un critico televisivo ma credo Amadeus abbia fatto un gran lavoro e oggi, tra un'intervista e l'altra, sto cercando di concentrarmi sulla mia performance di stasera. Ho appena saputo che mi esibirò per settimo e davvero non vedo l'ora di salire su quel palco perché sono molto carico. Comunicazione di servizio: oggi c'è meno vento e con la cera va meglio per cui posso fare a meno della lacca. Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

