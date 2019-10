Sanremo 2020, Fiorello: «Ci sarò, faremo una grande serata con Jovonotti e Amadeus»

Fiorello sarà a Sanremo 2020 insieme a Jovanotti. La conferma arriva direttamente dallo showman che - durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Applicazione RaiPlay - rispondendo ad una domanda sulla sua eventuale presenza al Festival ha detto «Ci sarò e spero di fare una bella serata insieme ad Amadeus e Jovanotti».



Poi Fiorello spiega: «Io e Amadeus siamo amici da 35 anni, e una volta, quando stavamo in vacanza insieme a Ibiza, mi confessò che il suo sogno era fare Sanremo. E gli fece una promessa: se lo condurrai vengo ospite. Siccome anche Jovanotti è nostro amico, penso che una serata, forse la prima, saremo sul Palco dell'Ariston tutti e tre insieme».



Fiorello ha aggiunto che Amadeus sarà uno dei primi ospiti della sua nuova trasmissione in esclusiva su RaiPlay che partirà il prossimo 4 novembre in concomitanza con il lancio della rinnovata offerta di Rai digital Lunedì 28 Ottobre 2019, 13:56

