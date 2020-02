Sanremo 2020, Fiorello: «Stasera incontro Benigni prima del Festival»

Fiorello incontrerà Roberto Benigni prima della terza serata del Festival. «Cosa faccio stasera? Alle 20.30 ho un incontro molto importante, mi vedrò con Roberto Benigni. Ci vediamo per i fatti nostri, andiamo a mangiare una cosa, e poi me ne vado a vedere il festival senza ansia». Fiorello rivela così come trascorrerà la sua 'serata liberà dal festival di Sanremo. «È il mio giorno libero e me lo sto godendo, guarderò il festival da spettatore», dice lo showman, che stasera non salirà sul palco dell'Ariston.



Giovedì 6 Febbraio 2020, 18:38

