di Marco Castoro

Martedì 4 Febbraio 2020, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronti, via. Ci siamo. Poche ore ancora erealizzerà il suo sogno. Quello di salire sul palcoscenico dell’e condurre il suo. L’ha detto e ripetuto continuamente durante la. In questa prima serata ci sono. Tocca acon il brano scritto da Vasco Rossi rompere il ghiaccio. A seguire. I primi voti riguardano soltanto la giuria demoscopica. Per quanto riguardai primi due quarti di finale vedono di frontecontro la sedicenneche ha vinto Sanremo Young e nell’altra sfidacontroA fianco di Amadeus ci sono le due donne della prima serata:. Da Rula è molto atteso il monologo in difesa delle donne: “emergenza nazionale e internazionale”. Contro la violenza ma anche contro lo sfruttamento perché la giornalista - rispondendo a una domanda sul suo compenso (che per metà sarà devoluto in beneficenza a una sua collega stuprata dall’Isis) – si è chiesta. Ancheinterviene come testimonial contro la violenza sulle donne. Prima dell’ingresso di Rula va in onda il videomessaggio di Roger Waters, il leader dei Pink Floyd.Per quanto riguardané la diretta interessata né Amadeus hanno voluto svelare cosa preveda la scaletta. Alla domanda sulle critiche diha risposto che la inviterà a prendere un caffè assieme così si conosceranno e la giornalista Rai cambierà parere. In questa prima serata è prevista l’esibizione di Albano e Romina , nonché di Emma. Nella seconda parte salgono sul palco Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, il cast del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino.