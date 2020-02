Sanremo 2020, mamma Ofelia difende Diletta Leotta: «Le donne sono le peggiori odiatrici»

Venerdì 7 Febbraio 2020, 13:19

Non c'è pace per, costantemente attaccata daglisui social, stavolta per il monologo sulla bellezza a Sanremo 2020 . Ma a difendere la conduttrice, è intervenuta mamma Ofelia. Su Instagram, con un lungo post, la signora Casto prende infatti le parti della figlia difendendola dalle «donne» che sono «le».«Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, ledi noi stesse. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a farepur di realizzare i propri», tuona la mamma della Leotta. Una grande delusione, quindi, «assistere agli attacchi di giornaliste e donne dello spettacolo, anche donne che contano, attacchi verso una giovane ragazza che vuole trasmettere un, che ha avuto con ironia il coraggio di invecchiarsi davanti al mondo intero, invece di essere solidali, di rafforzare tutte insieme il nostro diritto a non essere solo belle, ma a guardare oltre, a valori più profondi basati sullae sulla realizzazione».La stoccata prosegue: «Invece die unirci tutteper dare a noi donne voce, il diritto di andare a testa alta, di essere forti, di non avere paura del tempo che passa, tiriamo fuori bassezze come il rifarsi, la chirurgia , cattiverie da peggiori hacker, forse così si tira fuori la propria, la propria rabbia, con cattiveria rivolta anche contro mia madre, una nonna che ha amato la famiglia e che attraverso cose semplici come una crostata al mandarino fatta con amore insieme ai suoi nipoti, ci ha trasmesso valori forti che vanno oltre l'aspetto fisico».Infine, la conclusione dell'invettiva arriva nei commenti: «Una grande, non siamo capaci di unirci per rafforzare il nostro diritto ad essere donne tutte insieme diversamente belle, siamo noi le prime a non guardare oltre la facciata esterna. Siamo ancora moltodal farci rispettare dagli uomini se non ci rispettiamo tra di noi».