Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Febbraio 2020, 02:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interrotta l'esibizione di Morgan. Caos totale al Festival. Clamoroso sul palco dell'Ariston: mentre Morgan si esibiva, "cantando" un testo molto probabilmente diverso da quello che doveva essere, Bugo ha lasciato il Palco. Le telecamere inquadravano Morgan intento a leggere da un quaderno un testo, quando, allargandosi l'inquadratura: si è scoperto che Bugo se ne era andato. A quel punto è entrato sul palco Amadeus che ha sospeso l'esibizione. In soccorso del conduttore è arrivato Fiorello. Ora è tutto fermo e la linea è stata data alla Radio.Dopo l'esibizione di Rita Pavone, Amadeus ha annunciato che se Bugo non tornasse sul palco prima della fine della quarta serata i due saranno eliminati.A quanto dicono alcuni testimoni i due avrebbero litigato già prima dell'esibizione, sarebbero stati visti discutere in maniera accesa dietro le quinte. Tanto è vero che mentre Morgan scendeva spedito le scale per l'esibizione, Bugo aveva esitato a raggiunger il palco tanto da costringere l'ex giudice di X Factor a tornare sui propri passi per contrallare che il "compagno" arrivasse sul palco.Dopo l'ultima esibizione di Masini, Amadeus annuncia che Morgan e Bugo sono squalificati dal Festival di Sanremo.Ecco cosa ha cantato Morgan: «Le brutte intenzioni e la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. La tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo, il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io»