Sanremo 2020, la serata delle cover registra gli ascolti più bassi del settantesimo Festival ma è comunque record: non si registrava un dato simile dal 1997 con Mike Bongiorno e Chiambretti.

Sono stati 9 milioni 836mila, pari al 54.5% di share, i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai1 la terza serata di Sanremo, dedicata alla cover dei grandi successi della storia del festival, che ha visto l'intervento del premio Oscar Roberto Benigni. L'anno scorso la terza serata del festival aveva raccolto in media 9 milioni 409mila spettatori con il 46.7% di share.



L'intervento di Roberto Benigni, che ha spiegato e poi recitato il Cantico dei Cantici a Sanremo, aprendo uno spaccato sulla Bibbia nel pieno dello show dedicato alle cover, è stato tra i momenti più seguiti della terza serata del festival. Quando il premio Oscar è entrato all'Ariston, sfilando sul red carpet con la banda, su Rai1 c'erano 13,7 milioni di spettatori con il 55% di share, saliti fino a toccare i 14 milioni 533mila e il 60%. Al termine dello show, gli spettatori erano oltre 12,1 milioni per uno share del 57%. Nel complesso della serata, il picco in valori assoluti è stato raggiunto alle 21.33, in chiusura dell'intervento delle artiste che hanno lanciato il grande concerto di Campovolo il 19 settembre contro la violenza sulle donne, con 15 milioni 494mila spettatori; lo share è invece volato al 60.9% alle 23.56, durante l'esibizione di Mika.

