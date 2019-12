Sanremo 2020, Amadeus: «Baudo, Conti e Clerici tra gli ospiti del Festival»

di Tom Abram

Domani 19 dicembre, andrà in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani, nella quale si deciderà chi dei 10 concorrenti andrà a far parte ddelle 5 Nuove Proposte che si esibiranno sull'Ariston nell'edizione di febbraio. Nel presentare la finale, Amadeus ha anche anticipato che i giurati di Sanremo Giovani: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio, saranno ospiti del Festival di Sanremo. «Li inviterò ufficialmente domani sera in diretta», ha detto conduttore.



Per quanto riguarda le informazioni sul cast, Al Bano ha detto a “Porta a Porta” che per questa edizione sarà soltanto ospite e non concorrente. Fiorello ha invece anticipato l'assenza di Jovanotti. Sull'argomento il conduttore e direttore artistico non si è sbilanciato: «Sanremo è di tutti. E ci sono voci che girano di cui nemmeno io so nulla», ha commentato Amadeus. «Sapete più cose di me. Comunque voglio un Sanremo sorprendente e gli amici come Jovanotti sono sempre i benvenuti se vogliono venire. Certo se va in Perù in bici... posso provare a iscriverlo alla Milano-Sanremo» Mercoledì 18 Dicembre 2019, 15:16

