Sanremo da 0 a 10: Loredana Bertè vincitrice morale, bocciati autori e giuria

annuncia Fiorello che interviene in diretta dal suo profilo Instagram sulla polemica che riguarda la vittoria di Mahmood a Sanremo, vittoria determinata dal voto delle giurie che hanno ribaltato il televoto.«Forse perchè ho fatto un tweet in cui ho scritto "chi ha vinto, ha vinto. Inutile guardare madre, padre o percentuali". Vorrei fare un appello a Ultimo: "Niccolò stai commentendo degli errori nonostante credo che tu abbia ragione, ma dalla ragione al torto ci vuole un attimo».«Anche io quando ero giovane e arrivai quinto a Sanremo non mi presentati a Domenica In perché ero arrabbiato. Ma fu un errore. E fui consigliato male. Ultimo lo capisco, ha 20 anni ci è rimasto male, è stato votato dal 46% del pubblico e le due giurie hanno ribaltato il risultato. Mahmmod non c'entra niente è il sistema di votazione che è sbagliato».E continua: «Però prendete Il Volo sono stati insultati da alcuni giornalisti della sala stampa e non hanno mai risposto, sono stati sempre garbati. Niccolò (vero nome di Ultimo) vieni da zio Fiore che ti dico io come si fa. Dai cambia idea, siamo lì per divertirci. Vieni in radio per sdrammatizzare e ridere, perché tutto è stato strumentalizzato. Questo è il festival in cui tutto è stato travisato».