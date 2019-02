Sanremo 2019, la conferenza stampa in diretta: ecco l'ordine di uscita degli artisti per la serata finale

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La quarta serata delegistra un boom di ascolti con i duetti dei cantanti in gara con degli ospiti. Sul palco dell'Ariston si sono esibiti grandi artisti con accoppiate armoniose, divertenti e altre, come quella di Morgan e Achille Lauro, molto criticate. Resta però l'amaro in bocca per i numeri confrontati con lo scorso anno quando la serata dei duetti aveva ottenuto oltre il 51% di share a fronte del 46% di ieri sera. Nella conferenza stampa si parla di numeri e di qualche anticipazione per la serata che vedrà come ospiti Elisa e Eros Ramazzotti.Baglioni smentisce le voci sulla presentazione di Guccini di una canzone sui migranti che sarebbe stata scartata e che avrebbe creato delle polemiche. È stata bocciata l'anno scorso la canzone di Iacchetti, ma non perché era sul tema dei migranti, ma perché è stato preferito dare spazio ai cantanti e non ad altre figure dello spettacolo che si improvvisano da interpreti, però ammette che non sapeva fosse stato scritto da Guccini.Paolo Bisio parla dell'esibizione di Ligabue e poi del monologo che ha fatto ieri sera di Michele Serra. Quando fu chiamato per il Festival gli fu detto che avrebbe dovuto fare questo monologo a cui sarebbe seguito il pezzo di Anastasio. Replica poi a chi dice che è un festival senza politica, dicendo che quello che è stato fatto ieri è politica.Parla Virginia Raffaele che riporta le sue impressioni su una serata speciale e ammette che il Festival le mancherà.Claudio Baglioni parla della sua ospitata al Dopo Festival. Parla dei momenti molto emozionanti e sorprendenti della serata di ieri. Ribadisce l'importanza della presenza giovanile in questo festival, sia tra i cantanti che nel pubblico.Prende la parolache parla ancora di ascolti. Cominica poi l'ordine di uscita della serata, che saranno anche quello del televoto: Daniele Silvestri, Anna Tatangelo, Ghemon, Negrita, Ultimo, Nek, Loredana Bertè, Francesco Renga, Mmahmoud , Ex otago, Il Volo, Paola Turci, Zem Circus. Patty Pravo e Briga, Arisa, Irama, Achille Lauro, Nino D'angelo e Cori, Federica Carta e Shade, Simone Cristicchi, Enrico Nigiotti, Bom Da Bash, Einar e Motta. In chiusura ci sarà il premio per il miglior testo votato dalla giuria d'onore, il premio Sergio EnDrigo, premio critica sala stampa Lucio Dalla e premio critica Mia Martini.Parla, direttore di Rai 1, ringrazia Valerio Staffelli che ha consegnato un Tapiro e scherza: «Abbiamo avviato un'analisi chimica del testo di Achille Lauro e se qualcosa non andrà glielo comunicheremo». Parla dei risultato dello share, ma precisa che l'ascolto del festival per singoli individui cresce e conferma l'aumento del pubblico giovanile. La De Santis parla di una grande politicità del Festival, con una rappresentanza di giovani, che racconta il nostro paese con le sue ansie e desideri. Parla di testi importanti con contaminazioni molto valide.Parla l'assessore al Turismo,, che parla di una città piena e in fermento, ringrazia a tal riguardo Bisio per i continui riferimenti ai fiori e precisa che dal punto di vista turistico sta andando tutto bene. Premia l'iniziativa del Santa Tecla che ha visto coinvolte le scuole e i ragazzi insieme, appunto, alla Rai.