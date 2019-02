Sanremo, il sistema di votazione l'anno prossimo potrebbe cambiare: ne ha parlato Claudio Baglioni nella conferenza stampa finale di pochi minuti fa, dopo le polemiche sul televoto che aveva premiato Ultimo ma il cui responso è stato ribaltato dalle altre giurie, che hanno invece assegnato la vittoria a Mahmood.



Baglioni esalta Mahmood: «La sua vittoria è una favola». La conferenza stampa finale



Per la giuria vince Mahmood. Sui social è bufera: «Voto politico, propaganda per i migranti» . Baglioni ha ricordato anche le polemiche in passato per le accuse di televoto truccato e per le vittorie di alcuni volti televisivi, forse più avvantaggiati da questo tipo di procedura.

C’è un atteggiamento timoroso verso la sala stampa: si pensa che togliere a critici ed addetti ai lavori questa possibilità possa suscitare ostilità. Io non so se accadrebbe davvero, ho sempre grande rispetto per la stampa, ma io penso che se il Festival vuole essere davvero una manifestazione popolare, potrebbe essere gestita solo dal televoto. A mio avviso o si sceglie una linea o si sceglie l'altra», ha detto il direttore artistico del Festival.