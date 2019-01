Sanremo 2019, tra i superospiti anche Alessandra Amoroso e Luciano Ligabue

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ildiventa sempre più ricco. Con un tris di conduttori già ampiamente annunciato e composto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, l'attenzione del pubblico si sposta inevitabilmente su quelli che saranno gli ospiti speciali della kermesse sanremese. Gli ultimi dueannunciati all'Ariston, infatti, sono due cantautori molto amati dal pubblico italiano:Il, in programma dal 5 al 9 febbraio, sarà quindi arricchito non solo dalla presenza di grandi cantanti in gara, ma anche e soprattutto dagli ospiti, italiani e internazionali, che renderanno questoancora più interessante.sono solo gli ultimi tra i superospiti annunciati e voluti dal direttore artistico, Claudio Baglioni.Finora, infatti, tra i superospiti comparivano grandissimi nomi della musica italiana e internazionale: Marco Mengoni, Eros Ramazzotti (insieme a Luis Fonsi), Elisa, Giorgia, Andrea Bocelli (col figlio Matteo) e Antonello Venditti. A loro, si aggiungono quindi Alessandra Amoroso e Luciano Ligabue, ma si attendono, nei prossimi giorni, anche altri nomi.