Sanremo 2019, la scaletta e gli ospiti della terza serata. Grande attesa per Raf, Venditti e Amoroso

Sanremo 2019, Bisio, Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria​

Una terza serata, quella del, che si preannuncia ricchissima. Nella consueta conferenza stampa, infatti, sono stati annunciati i nomi deglie quelli dei cantanti in gara all'Ariston di oggi,C'è grande attesa per i tantideldi questa sera. I nomi sono stati annunciati dal vicedirettore di RaiUno, Claudio Fasulo, in conferenza stampa. Ecco i grandi ospiti di stasera:. Per domani, invece, è già stato annunciato, che consarà protagonista di un omaggio ad una voce storica della musica italiana comeClaudio Fasulo ha anche annunciato idi questa sera, che si esibiranno in questo ordine:- Mahmood- Enrico Nigiotti- Anna Tatangelo- Ultimo- Francesco Renga- Irama- Patty Pravo con Briga- Simone Cristicchi- Boomdabash- Motta- The Zen Circus- Nino D'Angelo con Livio Cori