Sanremo 2019, la scaletta della seconda serata. Arriva Cocciante e torna la Hunziker

Cosa ci aspetterà stasera nella seconda serata di Sanremo 2019? Si esibiranno solo la metà dei cantanti (l'atra metà domani). Ma sul palco dell'Ariston salirà un bel gruppo di superospiti: Marco Mengoni, che canterà la sua ultima canzone «Hola (I Say)» con Tom Walker, e Riccardo Cocciante, sul fronte musicale.



Tornerà poi a Sanremo Michelle Hunziker, presentatrice l'anno scorso con Baglioni e Pierfrancesco Favino, che sarà impegnata in uno sketch con Claudio Bisio. E ancora: al festival arriveranno i comici Pio e Amedeo e gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino, presto nelle sale con il film «Un'avventura».



LA SCALETTA In ordine alfabetico si esibiranno Achille Lauro, Arisa, Loredana Berté, Shade con Federica Carta, Ex Otago, Einar, Ghemon, Il Volo, Nek, Negrita, Daniele Silvestri e Paola Turci.

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..