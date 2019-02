Festival di Sanremo 2019

Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata 8 febbraio: 46,1%, il boom dello scorso anno è solo un ricordo​

Ultimo e Fabrizio Moro, duetto da brividi. «Andiamo a emozionarli Fab»​

Rush finale per la: dopo la serata deisi conferma il favorito deiA fargli compagnia. Questa sera la finale che seguiremo in diretta minuto per minuto suInconha reso il brano di Ultimo ancora più prezioso, lasciandolo così in testa a 2,75 tra i favoriti per la vittoria sulla lavagna di Stanleybet.it, mentrei agganciaa 4 volte la scommessa esi avvicina al podio a 4,50. Si sale a 7,00 per il successo di, doppia cifra (a 10,00) per, conche si gioca a 15,00. Più lontani, a 20,00,si gioca a 22,00 mentre il duovale 30,00. A 35,00 la vittoria deglie dia 50,00. In fondo alla lavagna, a 100,00,Per l'assegnazione del, i bookmaker non hanno dubbi: è di Loredana Bertè in lavagna a 1,70. Mentre Simone Cristicchi e Daniele Silvestri sono entrambi proposti a 3,00.