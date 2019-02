Sanremo 2019, le pagelle ai Duetti che esibiscono all'Ariston by Marco Castoro e Rita Vecchio

di Marco Castoro e Rita Vecchio

Sanremo 2019, diretta quarta serata con i duetti

FEDERICA CARTA E SHADE con Cristina D’Avena - Senza farlo apposta - 5

Un trionfo di suoni con la D’Avena alla “Zorro”. Qui l’allegria non manca. Il carrozzone arriva fino alla fine tra rap, melodia e il ritornello scontato che si ripete all’infinito. “Ci finisco sempre senza farlo apposta”: e sembra di essere in un parco giochi.



MOTTA con Nada - Dov’è l’Italia - 7

Sono in due che cantano un’Italia che non si trova più. La voce inconfondibile di Nada rende di più se chiudi gli occhi. L’appello arriva. Anche se di più sulla seconda parte. “Tra chi vince e chi perde e chi non se la sente”: qui si premia il coraggio.



IRAMA con Noemi - La ragazza con il cuore di latta - 9

Un’interpretazione che si fa megafono. Amplificazione della violenza e del dolore di cui parla il testo. La voce di Noemi è perfetta. E a tratti rassicurante: “Sappi che io ci sarò comunque vada”. Al resto ci pensa Irama.

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..