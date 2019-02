Sanremo 2019, i look della quarta serata: Baglioni versione domopack, Virginia Raffale ... era ora

di Roberto Prili di Rado

Sanremo 2019, diretta quarta serata con i duetti​

Cristina D'Avena

delsfavillante, in completo domopackda ufficialmente inizio al circo del festival con acrobati e saltimbanchi danzanti. E ovviamente ci sono anche io pronto a commentare con voi i diretta sututti i look della serata dedicata ai duetti. Partiamo conche con questo primo abito vuole farci dimenticare l’incubo vissuto ieri sera rientrando nei ranghi di un’eleganza che temevamo perduta!ormai associato a poltrone e sofà ci ripropone un dinner jacket effetto giacca da camera che però fa il suo effetto... avendo iniziato il festival in tono circense.. ci sta!Sono iprincipi del trash il trionfo del mondo partenopeo! Per il Hunt non spreco neanche l’energia di prendere la penna, per il gruppo riconfermo l’idea che le giacche dovevano cantare sole sul palco in playback!Filippo Neviani finalmente è pronto! Il sarto e’ arrivato nella città dei fiori! Lo smoking si e’ materializzato! Per il papillon aspettiamo la prossima vita!ed e’ confermato il trionfo della borgata! Uno in completo bianco, l’altro in completo nero... ma le maniche tirate troppo su per entrambi massacrano un effetto che poteva, sforzandoci, essere anche gradevole... e’ proprio vero, la classe e’ come la tosse chi ce l’ha se la tiene!Renga triste in un completo gessato destrutturato che sa di vecchio, usato, sdrucito... con tanto di revers di altro materiale nemmeno rifinito... risultato decisamente scadenteGhemon dopo aver parcheggiato il camion dell’autospurgo ci dimostra che non sempre lo “sporco” schizza! Il poncho cerato ha lo ha salvato! Inqualificabile.Mahmood in un carnevalesco pantalone stile zampa di dinosauro continua a precipitare nel baratro del cattivo gusto, accompagnato da un Gue Pequeno in un completo da bigliettaio di circo di provincia!Un trittico in perfetto tema da circo! La Carta si riscatta con un abito sobrio non certo festivaliero ma decisamente migliore di quelli visti finora. D’avena ridpetta i volumi dell’abito da festival a stampa incubo.. inutile il cappello in testa! Lui... il nulla!Nada appena svegliatasi ci fa capire insieme a Motta che il pettine e’ ufficialmente inutile quest’anno! L’inutilità del look di Motta contrasta con l’utilità notturna del pigiama di nadaNoemi ci sorprende con un elegante abito in velluto blu con cintura a ricamo importante..anche Irama in stile con la compagna canora rientra in un tono più sobrio.. bravo!Ecco dov’è finito il gilet di Baglioni! Sotto la giacca diche povero ha perduto la camicia!Patty per non sbagliare ha scelto lo stesso vestito in colori diversi, questa sera in raso nocciola non ci svela nulla di nuovo.. a parte la pettinatura che ha deciso di raccogliere .. il risultato è più gradevole, anche se ben lontano dalle splendide pettinature del passato.Per il gruppo dei Negrita la mia attenzione e’ attratta dal l’asta del loro microfono vestita in boa di struzzo... il resto del gruppo ci catapulta nell’atmosfera delle bande rivali di una New York anni 70!insistono nel voler dimostrare che fanno anche loro parte del modo dei giovani... ma il risultato è scadente! Il "panta-pannolone" di Ignazio Boschetto e’ inguardabile!Goffa in un completo maschile decisamente prestato,Scade nell’inutilità! Credo che i ballerini seminudi servano per distrarre l’attenzione da un risultato decisamente brutto.