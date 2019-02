Sanremo 2019, i look della prima serata in diretta: promossi e bocciati

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2019 00:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Più importante delle canzoni alcontano i. Iniziamo questa avventura insieme commentando insu Leggo.it , puntata dopo puntata, gli abiti dei protagonisti di questa 69ma edizione. Promossasplendida in Armani, peccato che non abbia fatto in tempo ad andare dal parrucchiere...i capelli tirati su avrebbero esaltato la linea del collo e del corpino. Nulla da dire su, un grande classico.questa sera lo promuoviamo, perchè brilla, ma l'effetto divano è dietro l'angolo. Ma passiamo alla gara.“Aspetto che torni”... il sarto con lo smoking ... forse ha fatto tardi e dall’ufficio è corso direttamente all’Ariston!“Un’altra luce”... ci voleva per vestirli! Direttamente dalle pompe funebri cantano:canta Mi farò trovare pronto: ne siamo proprio sicuri? Ha cantato il sequel di Fatti Avanti Amore mentre andava in moto al bar di castro street: no Maria... chiudi la busta!Il Volo con Musica che resta: finalmente qualcuno che canta davvero.: immancabili le gambe messe in mostra, rivisita e ripresenta un look che strizza l'occhio agli anni 80 fatto di spallone, pelle nappata... e gavettonata di acqua e farina: testo intenso... sul look meglio soprassedere: Carta ... stagnola fuxia. Shade distrugge uno smoking con la camicia colorata a disegni improbabili da crocerista americano: nomen homen, ovviamente solo in fatto di look: bellissima, sarà passata a casa di Ivana Spagna per farsi prestare il vestito: conosco e voglio continuare a conoscere solo il panettone: i principi del trash! Ma almeno portano un dinner jacket, evidente tributo a Hugh Hefner: ho bisogno di un secondo per riprendermi. Patty Pravo resta un'icona, ma questa sera è a metà strada tra l'omaggio al capodanno cinese e quello a Lady Gaga al Super bowl.“abbi cura di me”, praticamente quello che dice al suo barbiere che nel frattempo dorme ubriaco sulla sedia!: ok non è in gara e la voce non si discute, ma a Sanremo sapete se per caso c’è stata un’epidemia di parrucchieri?: con il tessuto del vestito da sposa della mamma ruba il modello al barman dell’Harris barL’abito-vestaglia di Arisa è l’esempio anti sartoriale più azzeccato. Orli, proporzioni, scollo del tutto raffazzonati! ... o forse hanno messo un barattolo con 10000 tarme affamate nel suo guardaroba!Sono talmente anti-look che è difficile... ognuno di loro sembra sia andato alla fiera del carnevale per vestirsi.il rapper di Avellino è vestito da imbianchino dopo un lavoro di 12 gg non-stop. Comunque si sente che il carnevale è vicino.bomber di ispirazione Balmain, anche lui sdogana lo sbrilluccichio all’Ariston... benvenuto nel club Bisio: E' evidente che la giacca glial'hanno prestata dietro le quinte e poi il calzino bianco ...fa tanto Morandi 1966Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte;Irama con La ragazza col cuore di latta;Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood;Mahmood con Soldi.