Sanremo 2019, i look della finale: Baglioni versione angelo bianco, Anna Tatangelo diva

Sanremo 2019, la diretta della finale

Daniele Silvestri

Anna Tatangelo

Ghemon

Negrita

Ultimo

Nek

Loredana Bertè

Francesco Renga

​Mahmood

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 23:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..