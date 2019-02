Sanremo 2019, seconda serata: Balzo in avanti di Achille Lauro,con Arisa e Silvestri, crollo di Nek​

Nate come esperimento, diventate una delle caratteristiche più riconoscibili di questa edizione di Sanremo: sono le fotine-cartoon ideate dalla 34enne visual designer romana Livia Massaccesi. Le rappresentazioni dei cantanti in gara, che quest’anno sostituiscono le canoniche foto degli artisti, sono una delle peculiarità più apprezzate della 69° edizione del festival. «Mi ha contattato Duccio Forzano, il regista di Sanremo, e mi ha chiesto di realizzare qualcosa di simile anche per il concorso».Cresciuta nel quartiere africano della Capitale, l’idea per Livia, è nata come quasi un gioco: «Stavo lavorando a uno studio sulla comunicazione visiva del volto umano - spiega - e da uno di questi ho iniziato a togliere elementi come occhi, bocca, naso». L’obiettivo? «Capire fino a che punto un volto sarebbe stato riconoscibile: ogni viso infatti è diverso, ed è individuabile per una sua peculiarità. Uno zigomo più pronunciato, un particolare tipo di bocca o un taglio di capelli».Sono una cinquantina le opere che Livia Massaccesi ha ideato: «Ho cominciato prima a creare locandine per gruppi e artisti emergenti, poi la prima vera “collezione” l’ho realizzata ispirandomi agli artisti più celebri della musica italiana». E così hanno preso vita Lucio Dalla, Mina, Lucio Battisti e molti altri; la seconda serie invece ha riguardato gli artisti internazionali: da Amy Winehouse a Michael Jackson, Freddie Mercury e i Beatles.