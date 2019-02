Tanti BACCINI da Sanremo: Che fine ha fatto l'emozione?

Ho passato una bella giornata di sole davanti al mare, la sera accendo la TV su Chievo Roma, 0 a 2 nei primi venti minuti, cambio canale, comincia il Festival, attaccano senza troppi fronzoli i primi concorrenti in duetto, il primo mega ospite, altri duetti con l’apporto di musicisti esterni… Beh è vero, il dirottatore artistico dai Negrita a Achille Lauro, da Patty Pravo a Il volo, da Ghemon a Nino D’Angelo ha fatto un bel mischione di generi, tu chiamala se vuoi, armonia.

La testa posata sul mento posato sulla mano posato sul gomito posato sul tavolo, noto che alcuni artisti sono riusciti ad ottenere le spie sul palco per portare a casa una buona esibizione live (riuscendoci, direi). Ma allora perché questa noia? Che fine ha fatto l’emozione? Cantare gridare sussurrare testi che parlano di vita, d’amore, di desideri e non sentire nulla, perché? Maledetta TV. Al centro non c’è la musica, c’è la televisione. Che usa la musica per farne spettacolo e così facendo la sterilizza, la rende infeconda, la uccide devitalizzando ogni possibile sentimento… ok, mi faccio un caffè.