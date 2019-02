di Emiliana Costa

Il pubblico in sala a Sanremo non ha preso bene la classifica definitiva dei concorrenti da 24esimo al quarto posto. I tre finalisti sono. Ma il pubblico fischia e urla insistentemente il nome diche si piazza quarta.Caludio Bisio, colto di sorpresa dai fischi, avrebbe detto: «Mi prendo la responsabilità. Mi sembra che questa sala abbia eletto vincitrice Loredana Bertè, vi prometto che le daremo un premio».Polemiche del pubblico in sala anche per il quinto posto diMa interviene anche il direttore Claudio Baglioni: «Bisogna avere rispetto per i tre finalisti di cui dobbiamo riascoltare le esibizioni. Così hanno votato le tre giurie». Ma le urla continuano: «Loredana».