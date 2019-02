di Marco Castoro

Il Festival di Sanremo scioglie la lingua anche all’Ad di Viale Mazzini. Che dopo le perturbazioni arrivate con le polemiche politiche ritrova il sereno. «Siamo soddifatti – sottolinea Fabrizio Salini - A conferma che la strada intrapresa l’anno scorso continua a dare buoni risultati. Per quanto riguarda le polemiche ero preparato. Non mi hanno sorpreso. Fanno parte della natura dell’evento. Il nostro unico obiettivo è stato quello di mantenere compatta la squadra, affinché di remasse tutti dalla stessa parte. E chi ha visto le serate ha potuto constatare che il nostro intento è stato raggiunto».Il calo di ascolti c’è stato. Inutile nasconderlo, tuttavia ogni anno che passa i dati subiranno un cambiamento. Le nuove piattaforme crescono. Se ai 9-10 milioni si aggiungono anche le 500 mila visualizzazioni su RaiPlay il bilancio è sicuramente meno allarmante. «Ha colto un aspetto rilevante – aggiunge Salini – il fatto di avere un’amplia platea su RaiPlay e soprattutto una share di oltre il 54% nelle fasce più giovani ci fa dire che questo Festival è uno dei migliori, anche dal punto di vista dei dati di ascolto. Se fossimo nel mercato anglosassone, soprattutto in quello americano, nel quale ho lavorato, un risultato del genere sarebbe visto come il più grande successo di pubblico. Lo è anche per noi, visto che come sappiamo lo zoccolo duro degli spettatori di Raiuno è over65».