Sanremo 2019, diretta terza puntata: sul palco Antonello Venditti e l'omaggio a Mia Martini con Serena Rossi

di Ida Di Grazia

Ci siamo quasi. La terza serata delinizierà questa sera intorno alle 20.45 con i 12 cantanti in gara che non si sono esibiti ieri sera. Su Leggo.it laminuto per minuto. Gli ospiti di questa:- ha interpretatonel film “Io sono Mia” - eQuesta la scaletta dei 12 cantanti che si esibiranno questa sera:Mahmood – “Soldi”Enrico Nigiotti – “Nonno Hollywood”Anna Tatangelo – “Le nostre anime di notte”Ultimo – “I tuoi particolari”Francesco Renga – “Aspetto che torni”Irama – “La ragazza con il cuore di latta”Patty Pravo con Briga – “Un po’ come la vita”Simone Cristicchi – “Abbi cura di me”Boomdabash – “Per un milione”Motta – “Dov’è l’Italia”Zen Circus – “L’amore è una dittatura”Nino D’Angelo e Livio Cori – “Un’altra luce”