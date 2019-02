Sanremo 2019 ascolti seconda serata: 47,3% di share, in linea con il primo Baglioni

Ci siamo: tra pochi minuti, nel Teatro del Casinò di, si terrà la terzadei protagonisti del. Alla vigilia della terza serata, Claudio Baglioni e gli altri protagonisti della kermesse sanremese incontreranno di nuovo i giornalisti.«Sono felice che la flessione fisiologica del secondo giorno sia minore rispetto agli anni passati. Ogni mattina siamo in fremente attesa dello share, non possiamo negarlo» - ha spiegatoai giornalisti - «Siamo felici della copertura mediatica: si fa molto approfondimento e poco gossip, grazie per la cura che mettete nel vostro lavoro».prende la parola e annuncia: «Domani, con Ligabue, omaggeremo una figura storica della canzone italiana, come Francesco Guccini».tra gli ospiti di questa serata ci saranno Alessandra Amoroso e Antonello Venditti. Domani, invece, il super ospite sarà Luciano Ligabue.«I picchi della serata sono 14.259.000 spettatori alle 21.49, coni che hanno cantato Quello che le donne non dicono. Il picco di share alle 00.22 con lo sketch di», ha annunciato, vicedirettore di RaiUno, sottolineando anche i tanti accessi su Rai Play. Fasulo ha annunciato anche i cantanti in gara di questa sera: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, Zen Circus e Nino D'Angelo con Livio Cori.ringrazia Striscia la Notizia per aver ricevuto il Tapiro d'Oro. «C'è un grande lavoro di squadra, miglioriamo ogni giorno» - ha spiegato la direttrice di RaiUno, commentando i dati di share - «Il secondo giorno c'è sempre un calo fisiologico, ma quest'anno è stato molto contenuto rispetto alle edizioni passate, siamo felici e soddisfatti. Ancora una volta abbiamo intercettato il pubblico più giovane e i laureati, questo dimostra che il profilo culturale di questo Festival è altissimo».come già accaduto nelle prime due conferenze stampa, il primo a prendere la parola è, assessore al Turismo del Comune di Sanremo. «Tutti i fiori e i bouquet sono prodotti nella nostra città, la tradizione floreale è una colonna portante della nostra economia» - ha spiegato Sarlo - «La serata di ieri è stata divertente ed emozionante, mi complimento con Baglioni, Bisio e soprattutto Virginia Raffaele, protagonista di una brillante interpretazione della Carmen di Bizet».il consueto photocall di rito anticipa la terza conferenza stampa del Festival di Sanremo.