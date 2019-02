Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La terza puntata delregistra un altro calo rispetto ai precedenti anni. Il palco dell', per certi aspetti, sembra deludere quest'anno, anche se il pubblico sembra avere già delle canzoni del cuore. Durante la mattinata, nella, si parla della quarta puntata del Festival, ospite della serata Ligabue e duetti per i cantanti in gara.Il brano di Cristicchi assomiglierebbe alla colonna sonora "Risvegli" e Baglioni precisa che tra le sue competenze non c'è quella di distinguere un plagio da una canzone che non lo è. Claudio specifica che se si sospettasse un plagio dovrebbe esserci una denuncia, una decisione di un'autorità giudiziaria: «Non non possiamo dire se una canzone è un plagio o meno, rischieremmo di essere dei diffamatori».Sul tema Achille Lauro e le droghe Baglioni precisa che lo stesso cantante ha dato una spiegazione in merito al testo della sua canzone, che quindi non andrebbe messa in dubbio la sua parola e il testo di fatto non dovrebbe essere un riferimento alle droghe. Fasulo risponde anche al parallelo con Morgan, la cui polemica al Festival nacque sì per il tema della droga, ma era riferita a una sua intervista in cui parlava esplicitamente delle droghe. Poi Fasulo annuncia quelli che saranno gli ospiti di domani sera: Eros Ramazzotti ed Elisa.Baglioni non si sbilancia su una terza edizione di Festival, sottolinea di voler finire la sua carriera musicale in modo adeguato: «Ho un tour da fare e per ora penso a quello». Anche il direttote di Rai Uno chiarisce: «Nulla esclude nulla, ci sono le esigenze di tutti e a fine festival con Claudio ne parleremo».Baglioni risponde sulla presenza della Amoroso come super ospite, criticata da alcuni giornalisti e utenti, parlando di Alessandra come un ospite fortemente voluto da lui: «Fa 10 anni di carriera promettente e onorevole. Mi piace un Festival in cui non ci sono troppe categorie, mi piace pensare sia un Festival di chi magari prima è ospite e poi torna».Baglioni risponde in merito alla proposta del presidente Toti di fare qualche minuto di silenzio durante la diretta per le vittime del ponte Morandi. Ammette che c'è stata da subito questa idea: «Non so ancora, tra oggi e domani, ma avevamo previsto un numero collettivo per ricordare questo evento che ci ha toccato tutti».Baglioni risponde alla domanda sulla sua presenza in tv, confessa di voler fare anche altro in tv anche se ammette di essere timido e non sentirsi portato per la televisione, ma rimanda tutti i discorsi alla chiusura del festival. Conferma le parole di Baglioni il direttore di Rai 1: «Per me Claudio è una grande risorsa televisiva. Dopo il Festival ci siederemo e parleremo».Il governatore dellaarriva in ritardo perché c'è stata la demolizione del ponte Morandi di Genova. Titi si complimenta per il lavoro del Festival, poi parla della visita sul luogo del crollo del ponte e anticipa che il primo tratto del ponte sarà poggiato al suolo entro sera: «È un giorno importante oggi, che non riscatterà il dolore ma ci fa ricordare le vittime e spero che ci sarà occasione di ricordarle anche durante il Festival». Stasera annuncia che verrà consegnato un premio, una lanterna che segnerà anche un momento di rinascita per la Liguria dopo tante emozioni negative.Virginia Raffaele ricorda la performance con Ornella Vannoni. A seguire parla Claudio Bisio che conferma di essere al giro di boa del Festival e poi ringrazia tutti coloro che stanno dietro le quinte, lodando la perfezione della macchina organizzativaBaglioni dona i fiori di Sanremo al direttore di Rai 1. Poi il direttore del Festival che ripete quanto sia diretto ai giovani il Festival, che fatta eccezione di alcune presenze storiche, ha in gara molti giovani e giovanissimi. Stasera annuncia come ospite Ligabue con cui ricorderà Francesco Guccini.Claudio Fasulo, vicedirettore di RaiUno, parla ancora di ascolti. Poi annuncia i duetti della serata: Federica Carta e Shade insieme a Cristina D'Avena Motta con Nada, Irama con Noemi, Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccacmo, Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci, Il Volo con Alessandro Quarta e Roberto Bolle, Arisa con Tony Hadley, Mahmoud con Guè Pequegno, Ghemon con Diodato e Calibro 35, Francesco Renga con Tony Bungaro, Ultimo e Fabrizio Moro, Nek e Neri Marcorè, Boom Da Bash con Rocco Hant e i musici cantori di Milano, Zen Circus con Brunori Sas, Paola Turci con Beppe Fiorello, Anna Tatangelo con Sirya, Exotago con Enrico Nigiotti con Paolo Iannacci e Massimo Ottoni, Loredana Bertè con Irene Grandi, Daniele Silvestri con Manuel Agnelli, Einar con Biondo e Sergio Silvestre, Simone Cristicchi con Ermal Meta, Nino D'Angelo insieme ai Sottotono, Achille Lauro con Morgan.Parola al diretttore Rai Uno Teresa De Santis che parla degli ascolti del Festival evidenziando uno share in linea con la seconda serata, con un aumento degli utenti. Il record degli ultimi 20 anni di questo festival è relativo all'aumento dei giovani in ascolto per il festival della musica italiana. Il direttore tiene a precisare come l'attenzione resti molto alta durante la gara, ma la crescita nel periodo del festval c'è anche per altri programmi, come per Uno Mattina e per la Prova del cuoco. Particolare orgoglio per la presenza dei giovani, quindi, del quale riconosce il merito alla selezione dei cantanti di Baglioni, ma anche ai conduttori e alla loro comicità.Il sindaco prende la parola parlando di giornate intense, anche fuori dall'Ariston dove si respira un clima di serenità ed entusiasmo. Il ringraziamento è per gli operatori ecologici, per i commercianti e per tutti i volontari che operano intorno al Festival della canzone italiana. Il primo cittadino sottolinea l'importanza dei fiori di Sanremo: «Dietro il messaggio del dono dei fiori c'è quello che è la nostra città e quello che l'ha fatta crescere». Poi annuncia i lavori in partenza per l'auditorium Franco Alfano.