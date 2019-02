Sanremo 2019, l'8 febbraio esce la compilation ufficiale del Festival

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esce l’8 febbraio per Warner Music " Sanremo 2019 " l’unica compilation con tutte le 24 canzoni della 69a edizione del Festiva di Sanremo in un doppio CD. In collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana sarà in vendita in tutti i negozio di dischi e negli store digitali e già in preorder su Amazon.CD 101.Cosa Ti Aspetti Da Me02.I Tuoi Particolari03.Un Po’ Come la Vita04.Argento Vivo05.L’ultimo Ostacolo06.Mi Farò Trovare Pronto07.Senza Farlo Apposta08.Abbi Cura Di Me09.Dov’è L’Italia10.Solo Una Canzone11.Rose Viola12.SoldiCD 201.Musica Che Resta02.Mi Sento Bene03.La Ragazza Con Il Cuore Di Latta04.Aspetto Che Torni05.Le Nostre Anime Di Notte06.Nonno Hollywood07.I Ragazzi Stanno Bene08.Un’Altra Luce09.L’amore È Una Dittatura10.Rolls Royce11.Per Un Milione12.Parole Nuove