Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sanremo 2019, ed èshow. Il comico è tornato con un monologo sulla, parlando ironicamente di un «Claudio Baglioni sobillatore». Bisio ripercorre le storiche canzoni del direttore artistico e scherzosamente trova degli agganci con il tema dell'immigrazione.«Mi ha stupito - ha detto Bisio - tutta quella serie di polemiche su Claudio Baglioni. Ma se aveste letto i suoi testi, avreste capito già da tempo che"Passerotto non andare via parlava di migranti". E "accoccolati ad ascolare il mare"? Che ci faceva al mare d'inverno lui? Aspettava i migranti. E ancora "Tutti qui", è lui che li ha chiamati. E poi "Io me ne andrei". È furbetto, prima li chiama e poi se ne va».La gag finisce con l'ingresso di Baglioni che canta "Io sono qui" e Claudio Bisio che chiosa: «Per me Sanremo adesso è in discesa. Tutti aspettavano le mie parole sui migranti, ma da adesso parliamo di musica. E mi rivolgo alla Rai, Baglioni ha un grande cuore e una grande voce,».