di Emiliana Costa

Sabato 9 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 00:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

e la presuntasul palco dell'Ariston. Subito dopo l'esibizione diaccompagnata da Irene Grandi, il pubblico in sala si è alzato in piedi, regalando un'altra standing ovation all'artista. Dopo quelle delle serate precedenti. A quel punto si avvicinano i tre conduttori con i fiori e scappa la gaffe.Bisio, davanti al pubblico in delirio, chiede: «Si puà dire che questa canzone è piaciuta?». Ma l'espressione del direttore artistico la dice lunga.sembrerebbe contrariato da quello che potrebbe essere preso come une specifica: «È paiciuto questo duetto...».Neanche a dirlo,: «Baglioni pronto a correggere Bisio che rischia di fare endorsement...». C'è però chi difende Bisio: «È spontaneo».