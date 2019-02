Sanremo 2019, Arisa regina dei tweet durante la serata dei duetti

La TIM Data Room, racconta il Festival attraverso i big data provenienti dalla rete: durante la quarta serata il picco principale di tweet con #Sanremo2019, oltre 1500, è tra le 22:21 e le 22:22 al termine della performance di Arisa con Tony Hadley e i Kataklò. Tra i cantanti in gara che si sono esibiti i più menzionati su Twitter sono: Simone Cristicchi e la coppia Briga e Patty Pravo (3mila e 900 mention) a seguire Il Volo (3mila e 500 mention), Irama (2mila e 300 mention), Ultimo (2mila mention) e Anna Tatangelo (960 mention).



Tra gli artisti protagonisti dei duetti, i più twittati sono stati: Ermal Meta con 3mila e 500 mention, Noemi con quasi 200 mention, Cristina D'Avena con mille mention, Jack Savoretti con 868 e Syria con 853. L’hashtag più utilizzato su Twitter con #Sanremo2019 è stato #UltimoMoroSanremo, con 6mila e 700 tweet. A seguire: #sanremo19, #unpocomelavita, #Briga, #pravobriga, #PravoBrigaCaccamoSanremo, #AbbiCuraDiMe, #AbbiCuraDiMetaCristicchi, #festivaldisanremo2019, #festivaldisanremo.



La TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete, in occasione del Festival di Sanremo monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data

