Fenomeno Leosini, Storie maledette mette sotto accusa "Questo Piccolo Grande Amore" di Baglioni

Era uno degli ospiti più attesi soprattuto dal mondo social. Stiamo parlando di famosa giornalista e conduttrice televisiva conosciuta soprattutto per, il suo programma di casi di cronaca. E proprio nel suo stile inconfondibile che la Leosini mette sotto accusa il brano cult di Baglioni 'Questo piccolo grande amore", Seduto al piano Claudio canta e la Leosini dice Su «quell'aria da bambina non ha attenuanti». Dopo il celebre «bacio a labbra salate, un gioco, quattro risate e far l'amore giù al faro», con il pubblico che fa il coro, Claudio esclama: «Ho testimoni». Lei frena: «I dettagli morbosi non mi interessano, i dettagli scabrosi non mi riguardano». Baglioni canta «solo adesso me ne sto rendendo conto», ma il pentimento, sottolinea Franca divertita «non ha valore giuridico». In conclusione, il consiglio della giornalista a Claudio: «La prossima volta se ha incertezza tra una 38 e una 40, le compri la 40. Sa come siamo noi donne, ci togliamo sempre una taglia». Lei, emozionata, sceglie 'Ancorà di Eduardo De Crescenzo come canzone del cuore e Claudio ne canta qualche verso mentre esce di scena abbracciandola.